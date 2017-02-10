​Югорский физико-математический лицей вошел в топ-200 лучших школ России по версии RAEX

Югорский физико-математический лицей-интернат вошел в ТОР-200 лучших школ по версии рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА). Лицей улучшил свою позицию в рейтинге на девять баллов и занял в этом году 58 место, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Эксперты оценивали школы по количеству подготовленных студентов для лучших вузов страны. «Рейтинг школ RAEX (Эксперт РА) позволяет понять, в каких школах формируется интеллектуальная элита России: где готовят выпускников, которые успешно поступают в 20 лучших российских вузов, включая те из них, которые сохранили за собой право на дополнительные вступительные испытания. Например, МГУ им. М. В. Ломоносова и МГИМО. Рейтинг ориентирован прежде всего на родителей учащихся и самих школьников, которые нацелены на поступление в престижный вуз», - уточняют аналитики.

В этом году при составлении списка учитывались данные сразу двух приемных кампаний (2015 и 2014 годов), что дало более сбалансированный результат. Кроме того, массивы информации о зачислении, напрямую передаваемые вузами рейтинговому агентству, стали более выверенными и полными. Eсли в прошлом году рейтинг базировался на статистике поступления в 14 ведущих российских вузов, то в этом году - на данных по 17 лучшим вузам. Всего же составителями рейтинга были обработаны сведения о поступлении свыше 87 тысяч выпускников из 15 тысяч российских школ.

«Югорский физико-математический лицей-интернат создан в 2002 году и за прошедшие годы превратилось в ведущее образовательное учреждение России и ресурсный центр автономного округа по работе с одаренными детьми в области математики, физики, информатики», - отметили в окружном департаменте.