​В Ханты-Мансийске полицейский хранил в служебном кабинете 11 граммов наркотиков

В служебном кабинете оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков МОМВД России «Ханты-Мансийский» обнаружены 11 граммов наркотического средства. Полицейского подозревают в покушении на сбыт наркотических средств. Возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей и допрошен сотрудниками СУ СКР по ХМАО – Югре в качестве подозреваемого. В его отношении избрана мера пресечения в порядке ст. 91 УПК РФ. В дальнейшем полицейский будет уволен из органов внутренних дел и понесет уголовное наказание в соответствии с действующим законодательством», - сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

Кроме того, в подразделении, где проходил службу полицейский, назначена служебная проверка для установления причин, способствовавших совершению данного преступления. По окончании проверки дисциплинарную ответственность понесут и непосредственные руководители сотрудника.