​Наталья Комарова вошла в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов УФО

В медиарейтинге губернаторов Уральского федерального округа за январь этого года Наталья Комарова находится на третьем месте: как сообщает «Медиалогия», губернатор Югры уступила главе Свердловской области Евгению Куйвашеву (он стал лидером рейтинга) и губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

Причиной упоминаемости главы региона в СМИ стал отчет о работе правительства за 2016 год, который она представила в январе. «Также СМИ сообщали, что губернатор ХМАО- Югры Наталья Комарова приняла участие в торжественной церемонии открытия тюменского аэропорта Рощино, — отмечают авторы рейтинга. — Помимо этого, президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов и губернатор Югры Наталья Комарова подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2017 год».

В федеральном рейтинге Комарова — на 12-м месте. Тройка лидеров — московский мэр Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.