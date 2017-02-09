​Стройки и инвестпроекты в ХМАО будут вестись под контролем общественников

Общественники Югры будут контролировать ведение инвестиционных и строительных проектов, сообщает admhmao.ru: накануне в окружной столице прошло заседание комиссии Общественной палаты Югры по вопросам общественного контроля и правозащитной деятельности.

Говоря об усилении роди активных граждан округа, директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова, вручила членам Общественной палаты методическое пособие для применения при оценке проектов и контроле за их реализацией и объяснила, на что стоит обращать внимание в первую очередь. Это исполнение поручения губернатора о создании на официальных сайтах органов местного самоуправления специального раздела, где должны публиковаться графики приемки работ после ремонта и строительства. На них, кстати, также должны появиться формы для подачи заявки о включении гражданина или общественника в состав комиссии, осуществляющей приемку работ.

«Раньше такого регламента не было, поэтому общественникам было очень трудно сориентироваться, — отметила председатель комиссии окружной Общественной палаты по вопросам общественного контроля и правозащитной деятельности Жанна Самойлова. — Для того чтобы выйти куда-то с проверкой, нужно сначала подготовиться, изучить данный вопрос, проблематику. Именно для этого будет разработан регламент, чтобы мы и принимающая сторона понимали, что требуется».