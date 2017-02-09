​ОНФ нарисует в Югре «Карту свалок»

На карту Югры будут нанесены свалки: так Общероссийский народный фронт анонсировал начало нового экологического проекта «Генеральная уборка», который направлен на борьбу с незаконными мусорными свалками и «серыми» полигонами.

Карта свалок будет интерактивной, говорят представители организации: нанести на нее незаконные и стихийные свалки, полигоны отходов сможет каждый житель, который придет на сайты kartasvalok.ru, картасвалок.рф. «Речь идет не о кучке из нескольких пакетов или скопления отходов вокруг мусорки, а о более крупных несанкционированных полигонах, которые осложняют жизнь людям и наносят экологический ущерб окружающей среде», — уточняют организаторы.

«Сегодня на территории округа зарегистрировано 162 свалки: 45 на землях государственного лесного фонда, одна — на землях запаса и 116 — на землях населенных пунктов. Общая площадь свалок превышает 191 га, — говорит координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Югре, член регионального штаба Народного фронта Евгений Печерица. — Как мы видим из статистических данных, большая часть свалок находится там, где проживает человек. Потому от нашего желания и ответственности зависит, как будет меняться цвет метки на интерактивной карте свалок с обозначенной проблемной точкой. Тревожная красная метка может поменять цвет на желтый, если на месте свалки начинается работа по ее устранению. Зеленый цвет означает, что проблема успешно решена».

Сегодня на карте Сургута отмечена только одна свалка: она звучно названа «Биологической бомбой в центре Сургута» и представляет собой развалины старого противотуберкулезного диспансера.

Отметим, что подобные картографические сервисы, предполагающие активность населения, запускались как в Сургуте, так и по всей России не раз — увы, о действенности и успешном стабильном функционировании большинства из них ничего не известно.