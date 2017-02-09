​Из Ханты-Мансийска выдворят 11 нелегалов

В Югре проходят профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. Только в Ханты-Мансийске сотрудники полиции выявили 14 иностранных граждан, нарушающих режим пребывания на территории России, рассказали в пресс-службе УМВД округа.

В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении. В отношении 11 иностранцев принято судебное решение о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации. Десять иностранных граждан осуществляли незаконную трудовую деятельность в городе Ханты-Мансийск. За это нарушителям предстоит уплатить штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.