​Из Ханты-Мансийска выдворят 11 нелегалов

В Югре проходят профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. Только в Ханты-Мансийске сотрудники полиции выявили 14 иностранных граждан, нарушающих режим пребывания на территории России, рассказали в пресс-службе УМВД округа.
В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении. В отношении 11 иностранцев принято судебное решение о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации. Десять иностранных граждан осуществляли незаконную трудовую деятельность в городе Ханты-Мансийск. За это нарушителям предстоит уплатить штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.
Вот читаешь всю эту бредятину и думаешь: " А ведь при другом раскладе, вся вот эта свора народа могла приносить пользу народному хозяйству. Причем не обязательно на буровой в СНГ или на установке ЗСК. Могли бы рыбу ловить, орехи-грибы собирать летом, зимой снег чистить, дрова рубить и т.д.". Ан нет. Куча людей занимается какой-то ахинеей, выдаивают бюджеты на свои зарплаты, получают разные надбавки/персоналки за срочность/секретность/важность.
А таджики как ехали, так и будут ехать...