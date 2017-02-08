​Визу в страны Шенгена югорчане смогут открыть в Ханты-Мансийске

Жители Югры смогут оформить биометрическую визу в страны Шенгена в Ханты-Мансийске. В окружном центре открылся визовый центр Венгрии, сообщает департамент общественных и внешних связей округа.

Для официального оформления деятельности центра в столицу Югры прибыли генеральный директор Венгерского туроператора «Robinson Tours» Георгий Якоч, руководитель департамента визового сервиса «Pony Express» в Москве Елена Лебедева и директор Екатеринбургского филиала венгерского туроператора «Robinson Tours» Юлия Дедюхина.

По мнению Елены Лебедевой, офис в Ханты-Мансийске имеет большой потенциал для венгерского направления. В окрестностях югорской столицы находится много небольших городов и поселков, жители которых также смогут обратиться за визой в этот офис.

Начальник управления туризма окружного департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Инна Арканова отметила, что Югра тоже может быть привлекательна для венгров. «Мы приглашаем венгерских партнеров, туроператоров и просто жителей принять участие в наших традиционных праздниках: Дне оленевода, Вороньем Дне, финно-угорских фестивалях, соревнованиях по этноспорту и многом другом. Также мы надеемся на расширение совместных образовательных, студенческих программ. Югра может представить линейку тур продуктов, которые заинтересуют венгерских партнеров», - уверена она.