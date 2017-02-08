​Автобусный рейс из Тюмени в Ханты-Мансийск отменили из-за мороза

В среду, 8 февраля, был отменен автобусный рейс из Тюмени в Ханты-Мансийск из-за аномальных морозов, установившихся в регионе. Всего из областной столицы были отменены более десяти рейсов, сообщает «Интерфакс-Урал». В частности, в Тобольск и Заводоуковск, Екатеринбург, села Зубково и Туринская Слобода, Сибай и Костанай.

Напомним, в Югре на этой неделе установились 40-градусные морозы. По прогнозам Ханты-Мансийского гидрометеобюро, завтра, 9 февраля, в округе ночные температуры составят минус 36-41ºС, дневные — минус 28-33 ºС, местами — минус 19-24 ºС.