В Югре подвели итоги профилактической акции «Юридический транспорт»

В рамках проведения профилактического мероприятия «Неделя дорожной безопасности» на территории округа проводилась профилактическая акция «Юридический транспорт».

Основная цель мероприятия - усиление профилактической работы, направленной на недопущение нарушений правил эксплуатации юридического транспорта.

В период акции автоинспекторы проверили в автотранспортных предприятиях техническое состояние транспортных средств при выпуске на линию.

При надзоре за дорожным движением полицейские проверили транспортные средства, осуществляющие перевозку крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, а также транспортных средств, подлежащих оборудованию устройствами по контролю за режимом труда и отдыха.

С водителями большегрузов проведено более 50 бесед.

За период проведения мероприятия к административной ответственности привлечены 159 водителей юридического транспорта, также возбуждено 84 административных материала в отношении юридических и должностных лиц.