​Экс-директор центра соцобслуживания в Ханты-Мансийске стал фигурантом уголовное дела

В отношении бывшего руководителя БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» Олега Яковлева возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки.

«По версии следствия, в период с сентября 2013 по декабрь 2014 года подозреваемый получил взятку в общей сумме свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей за непринятие мер к пресечению хищения денежных средств в учреждении», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по округу. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лица, передавшего взятку. Расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств в учреждении осуществляется сотрудниками УМВД России по ХМАО-Югре.

Серия проверок в бюджетном учреждении были инициированы департаментом социального развития Югры. «По итогам проверок в отношении директора учреждения Олега Яковлева были применены дисциплинарные меры. В частности, выговор за нарушение законодательства о закупках, выговор за неисполнение поручений департамента, не проведение необходимых мероприятий по устранению нарушений, ранее выявленных при проверке финансово-хозяйственной деятельности. В сентябре 2015 года трудовой договор с директором учреждения был расторгнут», - уточнили в окружном департаменте общественных и внешних связей.