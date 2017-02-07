​«Лыжня России» в Ханты-Мансийске пройдет 26 февраля

Массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2017» в Ханты-Мансийске все-таки состоится — правда, не 11 февраля, а двумя неделями позже, 26 февраля, сообщает «Юграмегаспорт». Причиной переноса стали низкие температуры, вернувшиеся в регион, говорят организаторы.
Напомним, что из-за морозов 11 февраля на лыжню не выйдут и сургутяне: при этом в нашем городе дата проведения городской лыжной гонки пока не определена. По сообщению Управления физкультуры и спорта администрации Сургута, дата «остается открытой».
Народная музыка актуальна? Юлия Рябцева, художественный руководитель оркестра «Былина» // ONLINE 15 февраля в 15:00