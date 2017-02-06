​Два игрока ХК «Югра» вошли в состав олимпийской сборной по хоккею

В состав олимпийской сборной по хоккею вошли два игрока из ХК «Югра» - нападающий Павел Варфоломеев и вратарь Александр Шарыченков, сообщает окружной департамент физической культуры и спорта.

Олимпийская сборная, составленная из игроков до 25 лет, – ближайший резерв национальной команды, в нынешнем сезоне примет участие Кубке Словакии. 9 февраля в Словакии россияне встретятся с национальной сборной хозяев в товарищеском матче (19:00 МСК), на следующий день в рамках полуфинала Кубка Словакии проведут матч с этим же соперником (20:00 МСК), а затем в финале (20:00 МСК) или матче за третье место (16:30 МСК) сыграют с участником другого полуфинала: Швейцария – Белоруссия.