​Обратились к Путину — попали к Комаровой

Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с жителями округа, которые обращались с вопросами к президенту: прием был организован по поручению Владимира Путина, сообщает пресс-служба главы региона.

Всего в адрес лидера поступило семь обращений от жителей Сургута, Нягани, Урая, Октябрьского и Белоярского районов. С ними Комарова связалась в режиме видеоконференции.

Все обращения связаны главным образом, с улучшением жилищных условий и доступной средой.

Многие вопросы решались в пользу обратившихся: так, жительница Нягани просила увеличение жилплощади в связи с тем что она — многодетная мать; сургутянка обратилась с проблемой жилья, поскольку предприятие, на котором она работает, было ликвидировано. В первом случае Комарова пообещала служебную квартиру в новом доме, во втором случае была предложена квартира в первом в округе наёмном доме социального использования.

Несколько человек говорили о необходимости оборудования подъездов пандусами: не дожидаясь распоряжений главы региона, руководители муниципалитетов заявили, что возьмут решение этих вопросов на контроль. Наталья Комарова же поблагодарила всех, кто пытался достучаться до президента, за активную гражданскую позицию.