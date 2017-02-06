​Следж-хоккеисты из Югры выиграли Кубок чемпионов в Америке

Победой югорчан закончились игры Кубка чемпионов по следж-хоккею, проходившие с 3 по 5 февраля в США, сообщает пресс-служба Центра адаптивного спорта округа. В международном турнире нашим спортсменам противостояли четыре американских клуба и один канадский. Во всех встречах СХК «Югра» одерживала победу.

В финале россияне встретились с хозяевами чемпионата — клубом Буффало — и одолели и со счетом 7:1.

Всего наши спортсмены провели пять матчей:

Югра — Буффало (США) — 6:0,

Югра — Warriors (США) — 4:1,

Югра — Питтсбург (США) — 17:0.

Полуфинальный матч с канадским клубом Китченер — 9:0.

Финал — с Буффало — 7:1.

Лучшим игроком турнира по системе гол+пас стал Константин Шихов, с результатом 10 голов, 9 передач.

«СХК «Югра» с легкостью обыграла лучшие клубы США, которые имеют 20-летнюю историю своего развития, — прокомментировал президент клуба Эдуард Исаков. — Если на Паралимпийских играх в Сочи Россия играла с американцами больше в обороне, то здесь мы нападали и технично забивали красивые сложные голы. Сборной России запрещено выезжать на международные старты. В апреле состоится чемпионат мира по следж-хоккею. Для наших ребят из «Югры» этот чемпионат уже состоялся, здесь, в Буффало. Мы доказали, что являемся лучшими среди американских и канадских клубов. И думаю, чемпионат мира, также как и Паралимпиада, без нашей российской команды по следж-хоккею не доставят победителям полного удовлетворения. Потому что североамериканские команды будут знать, что россияне могли бороться за место на пьедестале, а они могли отыграться, но возможности такой, скорее всего, не будет. С победой, СХК «Югра»! Горжусь нашей командой — игроками, тренерским составом, всем коллективом! Это было красиво!»