​В Ханты-Мансийске осуждены приезжие мошенники, похитившие 800 тысяч рублей у пожилой женщины

Два жителя Волгоградской области проведут в исправительной колонии строгого режима больше двух лет. Такое наказание вынес им Ханты-Мансийский районный суд. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Мошенникам удалось убедить 87-летнюю жительницу окружной столики отдать им 800 тысяч рублей. Один из преступников подошел к пожилой женщине на улице, представился студентом местного учебного заведения и сообщил, что ему срочно нужны деньги для оплаты образования.

«Убедив женщину снять с имеющихся у неё в банке двух сберегательных книжек денежные средства, он заверил, что деньги ей будут возвращены на следующий день. Потерпевшая сняла все денежные средства с расчетных счетов, а также отдала деньги, хранившиеся у неё дома, на сумму почти 800 тыс. рублей и передала их злоумышленникам. С похищенными деньгами подсудимые скрылись и распорядились ими по своему усмотрению», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Суд также обязал преступников вернуть потерпевшей похищенные деньги.