​Биатлонистка из Югры Дарья Виролайнен стала лидером в гонке преследования на шестом этапе Кубка IBU

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен стала первой в гонке преследования на шестом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли, сообщает Sportbox.

На втором месте — спортсменка из Чехии Лея Йоханидесова, на третьем — немка Дениз Херрман.

Два других места в пятерке — за россиянками Ульяной Кайшевой и Ириной Услугиной.

Напомним, ранее сообщалось, что Дарья Виролайнен вместе с дургими югорчанами Светланой Слепцовой и Алексеем Волковым вошла в состав национальной сборной России, которая будет представлять страну на Чемпионате мира. А в январе на Чемпионате Европы Дарья Виролайнен завоевала «золото».