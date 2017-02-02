​Сергей Устюгов назван лучшим спортсменом Югры по итогам 2016 года

Обладателем звания «Лучший спортсмен Югры — 2016» по итогам голосования на сайте окружного департамента здравоохранения стал лыжник Сергей Устюгов. Об этом департамент сообщает на своем портале. Голосование шло весь год, промежуточные итоги подводились в каждом месяце.

«Всего в течение года номинантами конкурса становились 65 человек, лучшими спортсменами месяца было избрано десять человек, дважды лауреатами становились Сергей Устюгов (январь и декабрь) и Ольга Козыдуб (июнь, июль), — объясняют представители департамента. — Больше всех, четыре раза, в число номинантов включали Сергея Устюгова».

Параллельно с интернет-голосованием специалисты департамента опрашивали представителей спортивной общественности муниципальных образований и ряда известных ветеранов спорта, общественных деятелей. По итогам этих опросов также лидирует Сергей Устюгов, только в одном муниципалитете вместо него назвали победителя ноябрьского конкурса Максима Нигаматуллина — одного из лучших в стране представителей северного многоборья. По мнению экспертов, лидером можно считать не только Устюгова, но и ватерполистку, бронзового призера Олимпиады-2016 в Рио-де Жанейро Анну Тимофееву.

Голосование подобного толка было организовано в прошлом году впервые, однако чиновники от спорта говорят, что оно станет традиционным — пора выбирать лучших спортсменов 2017 года. По итогам января на голосование выдвинуты:

1. Богдан Богданов, сноуборд. Две золотые медали на Всемирной зимней Универсиаде в параллельном слаломе-гиганте и в параллельном слаломе. 30, 31 января, Казахстан.

2. Дарья Виролайнен, биатлон. Золотая медаль на Чемпионате Европы в смешанной одиночной эстафете, 29 января, Польша.

3. Алексей Волков, биатлон. Золотая медаль на Чемпионате Европы в смешанной эстафете, 29 января, Польша.

4. Светлана Слепцова, биатлон. Золотая медаль на Чемпионате Европы в смешанной эстафете, две серебряные и одна бронзовая медаль в индивидуальных гонках, 25, 27, 28, 29 января, Польша.

5. Сергей Устюгов, лыжные гонки. Победитель в общем зачете престижной многодневной гонке «Тур де Ски», январь 2017 года, Италия.

6. Максим Храмцов, тхэквондо. Первое место на Международном турнире G-1 «German Open» в весовой категории до 74 кг, 21, 22 января, Германия.

Голосовать можно на главной странице портала департамента.