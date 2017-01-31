​Алексей Шипилов впервые назначен и.о.губернатора Югры

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов впервые стал и.о. главы региона — на время рабочих поездок Натальи Комаровой. Ранее эту роль всегда исполнял только Геннадий Бухтин — также первый заместитель Комаровой.

Сам Шипилов, к слову, недавно стал первым заместителем — он был повышен в декабре 2016 года.

Как отмечает сайт admhmao.ru, в статусе и.о.губернатора он уже провел совещание о ходе строительства социально значимых объектов в Нефтеюганске, Октябрьском и Березовском районах — в том числе возведении крытого катка в Нефтеюганске, комплекса «Школа — детский сад» в селе Перегребное Октябрьского района.