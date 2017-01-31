​Во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями жительниц Ханты-Мансийска приглашают пройти обследование в ОКБ

В субботу, 4 февраля, в ОКБ Ханты-Мансийска в рамках Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями пройдет «Медицинский субботник». В этот день жительницы окружного центра смогут пройти профилактическое обследование на предмет выявления патологии молочных желез. Будет проводиться необходимая диагностика - ультразвуковые и рентгенологические исследования.

«В порядке живой очереди пациенток консультируют врачи онкоцентра. Акция пройдет с 09.00 до 14.00 часов. Обращаться в регистратуру онкоцентра, телефон для справок: 304196», - сообщили в пресс-центре медучреждения.

Специалисты отметили, что цель этого Дня — привлечь внимание общественности к проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания. «Онкологическое заболевание — это всегда трагедия. Но специалисты говорят о том, что в наше время известны причины возникновения раковых заболеваний, и это дает возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. При обнаружении раковой опухоли на ранней стадии очень высоки шансы на успешное лечение», - напомнили в пресс-центре.