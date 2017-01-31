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​Природный парк «Нумто» празднует юбилей

«Трофей» его фотоловушки – лучший в России

Фото с сайта природного парка «Нумто»
Фото с сайта природного парка «Нумто»

Природный парк «Нумто» отмечает юбилейную дату – 20 лет со дня основания. К этому событию приурочено проведение 23 марта межрегиональной научно-практической конференции «Современное состояние и перспектива развития сети особо охраняемых природных территорий в промышленно развитых регионах». Окружным властям поступило предложение от сотрудников Нижневартовского государственного университета вести конференцию в режиме онлайн-трансляции, так как тема интересна широкому кругу жителей Югры.

В Белоярском районе, на территории которого расположен парк, в честь юбилея состоялись тематические лекции, конкурс творческих работ «Мой подарок природному парку «Нумто», экскурсии по экологической тропе «Тайны и загадки озера «Светлое», фотовыставки. С потеплением в природном парке запланировано проведение Дня открытых дверей, районных соревнований по рыбной ловле «День Белоярского рыбака» (8 апреля), экологического десанта по очистке прилегающих территорий озера Светлого (май-июнь). Команды из «Нумто» примут участие в конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов на кубок губернатора (Ханты-Мансийск, 3-5 марта). Кроме того, в июне планируется установить в деревне Нумто памятный знак о посещении ее А.А. Дуниным-Горкавичем – первым исследователем Севера, давшим научное описание этого края. Знак разработан методистом-дизайнером природного парка «Самаровкий чугас» Михаилом Ткаченко.

Один из подарков к юбилею сотрудники парка преподнесли себе сами, одержав победу во Втором национальном конкурсе «Фотоловушка – 2016» в номинации «Птицы». Конкурс был приурочен к 100-летнему юбилею основания заповедной системы России. В нем приняли участие 103 участника из национальных парков и заповедников, охотхозяйств и природоведческих организаций России, направив 1800 фото- и видеоизображений, зафиксированных фотоловушками. На территории парка «Нумто» три первые фотоловушки появились прошлой весной, и уже в мае были сняты кадры, которые принесли парку победу в конкурсе в номинации «Птицы». На видео запечатлена пара соколов-сапсанов – птиц, занесенных в Красные книги России и Югры как вид, сокращающийся в численности. На всей громадной территории парка их численность сапсанов в последние несколько лет колеблется от трех до пяти особей.

Добавим, что природный парк «Нумто» создан 28 января 1997 года. Это стало одной из первых попыток создания на севере Сибири такой особо охраняемой природной территории, которая предполагает охрану окружающей природной среды с учетом нужд коренного населения. По этому примеру создавались другие охраняемые территории округа.

Парк расположен на территории Белоярского района, на границе автономных округов — Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого и занимает особое положение в географии, экологии, этнографии Тюменского севера. Площадь территории – 556 664 гектаров, это больше, чем у некоторых европейских государств. Уникальность территории - в том, что она представляет экологически чистый комплекс ландшафтов трех контактирующих зон — тундры, редколесий северной и средней тайги. Это край богатый возобновляемыми биологическими и невозобновляемыми природными ресурсами.

Жемчужина Парка – озеро Нумто с площадью водного зеркала 56 квадратных километров. Это одно из самых крупных озер Тюменской области. Крупнейшее святилище народов Обского Севера – озеро Нумто – считается олицетворением верховного небесного божества. Основное культовое место – остров, расположенный в центре озера, там выполняются особые обряды, в том числе жертвоприношения. Комплекс этнических объектов, сосредоточенных в его окрестностях в 2016 году включен в единый государственный реестр культурного наследия народов России.

На сайте учреждения сообщается, что с момента основания парка на его территории было проведено более 50 научно-исследовательских работ – экологических, биологических, геохимических, историко-археологических, этнографических. Выявлено 28 видов млекопитающих, два вида рептилий. На озерах и болотах парка обитает множество водоплавающих птиц, через территорию мигрируют 160 видов пернатых. Отмечено 13 видов из Красной книги РФ, в т.ч. малый тундровый лебедь, гусь-пискулька, краснозобая казарка, скопа, орлан-белохвост, беркут, сапсан, кречет.

Парк интересен как туристический объект – любителям природы, культуры и истории. В настоящее время на территории «Нумто» постоянно проживает около 250 лесных ненцев и казымских ханты, сохранивших и по сей день свой язык, культуру и самобытный уклад жизни. Кроме того, на территории парка немало памятников древней истории, возраст которых достигает четырех тысяч лет. Найдено 65 объектов этнической культуры, более 100 археологических памятников -древних жилищ, поселений, городищ. На сегодняшний день обследовано не более 15% площади парка и выявлено не более четверти археологических находок, считают ученые.


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Сегодня в 11:58, просмотров: 19, комментариев: 0


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