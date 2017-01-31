​Хантымансийцев приглашают выйти на «Лыжню России»

В Ханты-Мансийске стартовала регистрация для участия в массовом забеге «Лыжня России – 2017». Старт состоится в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко 11 февраля. Кроме самих забегов, на территории центра будет организована интересная развлекательная программа, концерт и розыгрыш призов.

Спортсмены смогут использовать как личный спортивный инвентарь, так и воспользоваться прокатом. К забегу допускаются все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки: необходимо заполнить карточку участника и поставить личную подпись, подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье и физическое состояние. Кроме того, зарегистрироваться для участия в массовом забеге можно онлайн, сообщают в городском управлении общественных связей.

Желающие испытать свои силы в спортивных забегах на дистанциях 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 метров должны лично явиться в мандатную комиссию. Она будет работать 6-8 февраля с 14:00 до 17:00 часов по адресу: г. Ханты-Мансийск, «Ледовый дворец спорта», ул. Ледовая, д. 1, кабинет 148. С собой необходимо иметь справку (допуск), заверенную печатью врача клинического врачебно-физкультурного диспансера, оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья при занятиях спортом, паспорт либо свидетельство о рождении.

Кстати, число участников «Лыжни России» в Ханты-Мансийске растет с каждым годом. К примеру, в 2016 году на трассу вышло 1576 лыжников.