​В Ханты-Мансийске седьмая школа лидирует по набору в первые классы // ФОТО

В субботу, 28 января, в столице Югры стартовала кампания по приему заявлений на поступление в первые классы общеобразовательных школ. В процессе впервые участвует школа-новостройка номер семь, расположенная по адресу: ул. Строителей, 90б. Центр образования полного дня (МБОО «СОШ № 7») сдается в эксплуатацию в марте текущего года и откроет двери школьникам через полгода, 1 сентября.

Несмотря на то, что учебное заведение еще не функционирует на полную мощность, в январе, особенно в последнюю неделю, вокруг него наблюдался родительский ажиотаж. В немалой степени он вызван проблемой доступности. До перераспределения территориальных участков восточный район города обслуживался школами №3 и №5, и отличался большой протяженностью. С окраин школьникам приходилось идти к месту учебы по полчаса и более. Теперь же часть участков этих школ будет отдана седьмой школе, и идти или ехать в школу юным жителям восточной части города будет быстрее и проще.

Еще одна причина повышенного интереса – привлекательная материально-техническая база. Просторные помещения, отвечающие современным требованиям, бассейн, разделение учащихся по возрасту: блок начальной школы отделен от блока, где будут обучаться более старшие классы. К школьной территории примыкает часть леса – «островок» кедрача, сохраненный в ходе строительства.

В первый день приема документов будущих первоклассников наблюдалось традиционное для Ханты-Мансийска явление - формирование родительской очереди задолго до старта приема документов. Более ста человек ожидало под дверьми, сидело в машинах. Впрочем, буквально за первые два часа работы приемной комиссии очередь удалось ликвидировать – благодаря тому, что и сотрудники, и интернет-сервисы работали оперативно и без сбоев.

«Школа заявлялась на шесть класс-комплектов по 25 человек, но на 17.00 было принято 226 заявлений, то есть на 9 классов, - рассказывает директор школы Ксения Букренева. – Мы создадим полноценные и комфортные условия, чтобы дети получили возможность обучаться в школе-новостройке. Хотя уже сейчас становится очевидно: с такой численностью детей односменного режима деятельности образовательной организации не удастся добиться. Требования СанПиН предусматривают, чтобы обучающиеся первых классов занимались в первую смену. Сейчас формируется коллектив школы, ведутся собеседования с претендентами на вакансии административных, педагогических работников, специалистов и технического персонала. Практически все желающие работать учителями начальных классов – специалисты школ Ханты-Мансийска, имеющие педагогический стаж, высшую или первую квалификационную категорию, а также опыт работы с программами «Начальная школа XXIвека» и «Перспектива», по которым будет организовано обучение. Поскольку мы еще только готовимся к открытию, то во вторые-десятые классы будем принимать не по территориальной принадлежности, а по желанию – как несколько лет назад было при открытии четвертой школы. Особый порядок будет только при зачислении в профильные десятые классы – социально-гуманитарный и социально-экономический». Старт приема документов на предварительную запись во 2-10 классы в этом учебном заведении запланирован на 1 февраля 2017 года.

Администрация школы готова ответить на вопросы родителей по тел. 928-222.

Стоит отметить, что седьмая школа стала единственной в Ханты-Мансийске, где на поступление в первые классы в первый день приемной кампании зарегистрировано больше заявлений, чем планировалось. В остальных для первоклассников по состоянию на понедельник еще оставались свободные места. Близки к заполнению первые классы в первой и восьмой школах: там зарегистрировано соответственно 117 и 151 заявление. В целом же из ожидаемых 1600 будущих первоклашек заявления о зачислении подали в отношении 806 детей. При этом больше половины – 426 заявлений – подано в онлайн-режиме, через портал госуслуг, сообщает Зульфия Сычугова, начальник отдела общего образования и инновационного развития общеобразовательных учреждений. Еще две сотни заявлений подано не по территориальной принадлежности – таким родителям и законным представителям детей рекомендовано либо обращаться в школы по месту жительства, либо дожидаться 1 июля, когда стартует дополнительный набор в первые классы.