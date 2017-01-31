​Учебные заведения Ханты-Мансийска будут закрыты из-за гриппа и ОРВИ до 6 февраля

В Ханты-Мансийске продлили карантин по гриппу и ОРВИ в учебных заведениях до 6 февраля. Такое решение приняли на очередном заседании Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии, сообщает пресс-служба администрации города.

«На сегодняшний день по сравнению с прошлой неделей наблюдается небольшое снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Но в то же время она остаётся достаточно на высоком уровне. Для того чтобы повысить эффективность разобщения было принято решение приостановить образовательную деятельность ещё на неделю. Все профилактические мероприятия предписанные решением СПЭК продолжаются», - рассказал заведующий отделом по здравоохранению Раймир Гималов.

Очный учебный процесс в учебных заведениях окружной столицы приостановлен с 24 января. Карантин объявлен также в Нижневартовске. Всего на территории округа за прошедшую неделю закрыты 85 школ, 2 школы-интерната, 28 детских дошкольных организаций, 2 ПТУ. Частично закрыто 56 классов в 27 школах, 82 группы в 40 детских дошкольных организаций округа.