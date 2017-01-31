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​Когалым после океанариума получит филиал Малого театра

Правительство Югры и компания «Лукойл» договорились о сотрудничестве

30 января в Ханты-Мансийске президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов и губернатор Югры Наталья Комарова подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2017 год. Средства будут направлены на реализацию региональных программ, строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры городов и поселков Югры.

«По итогам прошлого 2016 года был достигнут рекордный объем инвестиций, — прокомментировала сотрудничество Наталья Комарова. — При участии компании в Югре строятся детские сады и спортивные комплексы, дома культуры и инфраструктурные объекты. В прошлом году завершена реконструкция городской поликлиники Когалыма, больницы восстановительного лечения Урая, спортивно-культурный комплекс «Галактика» с одним из лучших океанариумов в нашей стране – чудо, волшебный подарок региону, всей Западной Сибири». Она отметила, что в 2014 году благодаря сотрудничеству правительства Югры и «Лукойла» досрочно в эксплуатацию было введено крупнейшее по сегодняшним меркам Имилорское месторождение, а в 2016-м добыча нефти на нем выросла на 42% и составила почти полмиллиона тонн.

В новом соглашении — 36 конкретных объектов, в которые будут вложены и средства компании. Среди них реконструкция дома культуры «Сибирь» в Когалыме под размещение первого в Югре филиала государственного академического Малого театра России. В Урае планируется строительство крытого катка, ремонт детского сада №5 и здания городской поликлиники. В Покачах обустроят сквер, в Белоярском районе — набережную, в поселке Междуреченском Кондинского района реконструируют парк Победы, в Мортке отремонтируют детский сад «Солнышко». «Лукойл» поможет обустроить футбольные поля с искусственным покрытием в лагере «Окунёвские зори» и в селе Алябьевском Советского района, отремонтировать Приобскую среднюю общеобразовательную школу в Октябрьском районе. В селе Варьеган и в поселке Аган Нижневартовского района построят газовые котельные, в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района — водозабор с водоочистными сооружениями.

Компания также окажет финансовую поддержку региональному отделению Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», общественной организации «Спасение Югры», природному парку «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича, хоккейному клубу «Югра» и многим масштабным проектам, реализуемым в Югре.

«Сегодня практически все руководители компании «Лукойл» — это выходцы из Югры. Мы дорожим этими отношениями и тем мнением, которое о нас складывается среди людей, живущих на этой земле. Поэтому будем делать те дела, которые одобрит не только руководитель региона, но и население», — заверил руководитель компании Вагит Алекперов. По его мнению, заключаемые между нефтяниками и правительством округа соглашения дают возможность всем его сторонам ориентироваться в среднесрочном периоде на совместно реализуемые проекты. «Для нас это понятные правила игры. Особенно в социальной сфере. Нас беспокоит и заботит, как и Наталью Владимировну, создание новых рабочих мест. Кроме того, мы усилили работу по инновационной тематике. Создан центр «ЛУКОЙЛ-инжиниринг» для разработки Баженовской свиты. Намечена большая программа бурения опорных скважин с целью исследования. Мы считаем, что будущие 10 лет эта работа будет отдельной строкой в стратегии развития», — отметил Вагит Алекперов.

Глава «Лукойла» поблагодарил правительство Югры за инициативу по внедрению налога на добавленный доход. «Это единственное, что может дать возможность на долгую перспективу планировать разработку сложных месторождений. Разовые льготы по территориальному, технологическому принципам себя исчерпали сегодня. Нам нужно единое законодательство, единые правила игры для всех компаний, которые были бы привязаны к объему производства. Поэтому мы поддерживаем внедрение нового законодательства. Оно очень гибкое, дает возможность учитывать специфику месторождений», — сказал он.


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Сегодня в 09:33, просмотров: 190, комментариев: 0


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