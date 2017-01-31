​Компенсация родительской платы за детский сад коснется не только государственных, но и частных учреждений

Депутаты Думы Югры одобрили поправки в окружной закон о компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, сообщает пресс-служба окружного парламента. Окружные нормы приведены в соответствие с федеральными.

«Если раньше компенсация родительской платы касалась только государственных и муниципальных учреждений, то теперь распространяется на организации других форм собственности – частные коммерческие и некоммерческие. Но обязательный критерий – наличие лицензии на образовательную программу. Это очень серьёзное, социально значимое решение», – подчеркнул председатель комитета по социальной политике, депутат Василий Филипенко. «Все родители становятся в равные условия независимо от того, дверь какого детского сада, частного и муниципального, они открывают перед своим ребёнком», – добавил депутат Валерий Салахов.

Действующий закон наделяет органы местного самоуправления государственным полномочием по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Размер компенсации составляет на первого ребёнка – 20% размера внесённой родительской платы, на второго – 50%, на третьего и последующих детей – 70%.

Средний размер родительской платы в государственных и муниципальных образовательных организациях в автономном округе – 1 940 рублей.

Поправки закрепляют право окружного правительства устанавливать критерии нуждаемости для предоставления компенсации – в настоящее время ведётся разработка этой методики. Также урегулирована ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также глав муниципальных образований за неисполнение или ненадлежащее исполнения полномочия по предоставлению компенсации.