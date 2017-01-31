​Выездная бригада врачей спасла жителя села Ларьяк

Срочно спасать жизнь пациента пришлось врачам окружного Центра профессиональной патологии в период проведения плановых приемов и медосмотров в поселке Ларьяк Нижневартовского района, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Югры. Ночью в участковую больницу поселка, в которой базировались сотрудники Центра, местные жители доставили тридцатидвухлетнего мужчину с обширной челюстно-лицевой травмой.

«Поселок небольшой, поэтому в нем нет своей экстренной медицинской службы. Пришлось врачам Центра профпатологии взять на себя роль реанимационной бригады. Мужчину ударили штыковой лопатой в область носа. Его доставили в критическом состоянии геморрагического шока – человек был без сознания, он потерял более литра крови. Давление было 60/0, пульс определялся с трудом. Мы остановили кровотечение, наложили швы и провели экстренную кровезамещающую терапию. Вызванный вертолет санавиации доставил мужчину в отделение нейрохирургии нижневартовской больницы», - уточнил руководитель выездной бригады, врач ортопед-травматолог высшей категории Багватдин Сакушев.

По графику, лишь четыре дня выездная бригада работала в Ларьяке. Пострадавший является многодетным отцом, ему и его семье повезло, что квалифицированные врачи оказались там именно в этот день. Сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное. «Зачастую именно наши врачи оказываются единственными медицинскими специалистами в небольших и самых отдаленных деревнях округа, где случаются происшествия. За время выездной работы бригад центра были пациенты с переломами и с другими травмами, которым оказывалась экстренная помощь. Наши врачи - самоотверженные специалисты, с огромным и многолетним опытом работы в непростых полевых условиях», - отметил главврач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов. По его словам, подобные экстренные случаи достаточно редки, но за годы выездной работы организации они случались не раз.

Сотрудники Центра работают с пациентами самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Югры практически круглый год. В летний судоходный период это делается с помощью плавучей поликлиники «Николай Пирогов». С окончанием навигации по дорогам и зимникам в поселки и деревни округа выдвигается автопарк специализированных передвижных медицинских комплексов. В течение года таким способом медпомощь получают 18 тысяч жителей округа в 55 населенных пунктах.

Сейчас специализированные передвижные медицинские комплексы Центра профессиональной патологии продолжают вести обследование населения в отдаленных и труднодоступных поселках и деревнях на территории Нижневартовского и Кондинского районов округа. Планируется, что с 15 января по 25 марта 11 специализированных автомобилей и 25 сотрудников Центра побывают в 17 населенных пунктах и окажут медицинскую помощь восьми тысячам жителям Югры.