​Все муниципалитеты Югры включены в систему управления проектной деятельностью

Все города и районы Югры вовлечены в систему управления проектной деятельностью. Разница лишь в степени этой вовлеченности. К единой информационной системе управления проектами подключены три пилотные площадки в Мегионе, Сургуте и Ханты-Мансийске, остальные 19 муниципалитетов – в процессе подключения. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии Совета по развитию местного самоуправления, которое в конце недели провела губернатор Наталья Комарова.

Глава региона поручила завершить работу по формированию нормативно-регламентной базы проектного управления во всех муниципалитетах, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. Также участники заседания остановились на теме обучения специалистов по подготовке и продвижению проектов. Пока через специальное обучение прошли 25 муниципальных служащих и еще 700 познакомились с основами проектной деятельности в ходе методических семинаров-совещаний.

«Необходимо усилить образовательную компоненту, привлечь к передаче опыта муниципальных служащих из пилотных муниципалитетов. Они уже достаточно освоились в механизмах проектного управления, - поставила задачу глава региона. – Ничего экстраординарного и дорогостоящего здесь сочинять не надо. Современные технологии, формат вебинаров и телеконференций позволяет наладить эффективную передачу знаний и навыков с минимальными временными и финансовыми затратами, без отрыва от службы. Главное, чтобы такое обучение было системным и хорошо организованным. Это задача профильного департамента».

Наталья Комарова акцентировала внимание на том, что владение этой системой необходимо для повышения эффективности и производительности работы. Сегодня задача глав муниципалитетов и членов Проектного комитета: завершение организационного этапа и переход в практическую плоскость.

«Сегодня точно можно сказать, что внедрение системы управления проектной деятельностью становится важным этапом в формировании новой культуры госоргана. Это системность, обоснованность принимаемых решений и самое главное, решается цель формирования условий непрерывности и последовательности в достижении заданного результата. Члены общественного совета отмечают, что отличительной особенностью подхода является последовательность. Работа началась с нормативно-правовой документации. Достигнутые результаты, как раз-таки показатель ответственного отношения к системополагающему этапу», - дала экспертную оценку член общественного совета при департаменте проектного управления, ректор ЮГУ Татьяна Карминская.