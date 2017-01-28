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​В 2017 году в Ханты-Мансийске проведут капитальный ремонт в 50 домах

В 2017 году в Ханты-Мансийске в рамках программы капремонта запланировано проведение работ в 50 многоквартирных домах, на общую сумму почти 122 миллиона рублей. Исполнителем работ выбрано Муниципальное предприятие «ЖКУ», сообщает пресс-служба администрации города.

«Какие виды ремонтных работ проводить решают собственники квартир на общем собрании. И в зависимости от накопленной суммы на капремонт на счёте многоквартирного дома определяется объем проводимых работ», - отметил заместитель директора по капитальному строительству МП «ЖКУ» Рашад Гасанов.

В 2016 году предусматривался ремонт 99 многоквартирных домов, отремонтировано был 71 объект на сумму 111 миллионов рублей, 25 домов были исключены из программы по причине отказа собственников от проведения капитального ремонта.

Напомним, в этом году в Югре планируется отремонтировать 547 многоквартирных домов.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 49, комментариев: 0


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