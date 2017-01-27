​Спасатели Ханты-Мансийска предупреждают об опасной полынье на Иртыше: один снегоход уже утонул

Спасатели Ханты-Мансийска предостерегает горожан от прогулок неподалёку от полыньи, которая образовалась на Иртыше в районе Речпорта. «В настоящий момент в окрестностях города расположены две полыньи, и эта - самая опасная. В нее уже попал водитель снегохода и провалился под вод. К счастью человеку удалось спастись, а вот технику на следующий день доставали водолазы», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Фото: admhmansy.ru

Специалисты объясняют возникновение опасного участка выходом на поверхность грунтовых вод. «При сильных морозах поверхность воды в полынье обычно заполняется ледяной кашей, так что внешне распознать опасность очень сложно. Провалиться в полынью – значит практически наверняка погибнуть. Ведь в этом месте глубина реки достигает 14 метров, а скорость течения 3-5 км/ч», - рассказал начальник управления по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Евгений Девятков.

«Если вы заметили ЧП на льду, незамедлительно сообщите по телефону в Единую службу спасения 112», - напоминают в пресс-службе администрации.