​Вахтовик убил молодого жителя Пыть-Яха

В Пыть-Яхе расследуются обстоятельства убийства, которое произошло накануне. Как передает пресс-служба городского следственного отдела трагедия случилась 26 января вечером около одного из домов второго микрорайона города. 37-летний вахтовик, прибывший в город из Челябинской области, подрался с 19-летним местным парнем. В ходе драки мужчина дважды ударил юношу ножом в область шеи — тот умер на месте.

Из-за чего дрались, как именно происходил конфликт — это предстоит узнать следователям, которые работают в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Убийство».