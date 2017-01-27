​Окружные власти определились с тематикой студенческих форумов

В День российского студенчества на базе Сургутского госуниверситета губернатор округа Наталья Комарова приняла участие в заседании «круглого стола», посвящённого вопросам повышения качества образования в Югре. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели вузов округа.

Глава региона отметила растущий интерес молодежи к инженерно-техническим специальностям: с 2012 года прием на такое обучения в югорских вузах вырос в два раза - с 18% до 36% от числа всех зачисленных на первый курс. «Это полностью отвечает интересам и современным потребностям экономики. Мы закрепляем это инновационное ядро в регионе, хотим, чтобы инициативные и талантливые приезжали из других регионов к нам», - заверяет губернатор. По ее словам, именно в этих целях правительством округа создан Фонд научно-технологического развития Югры, который, среди прочего, должен сопровождать деятельность инновационно-образовательного центра в Сургуте.

Участники встречи говорили о том, что образование должно быть качественным, а значит, важно выстраивать действенные механизмы оценки его качества. Они обсудили вопросы продвижения в округе всероссийского проекта «Вовлечение обучающихся образовательных организаций в оценку и повышение качества образования», который реализуется при поддержке Минобрнауки РФ. По словам Антония Швиндта, председателя Координационного совета Общероссийской общественной организации "За качественное образование", выступившей инициатором этого проекта, речь идет не только про студенческую оценку качества образования, но и про участие самих студентов в повышении качества образования: «Если мы воспитаем только студентов-оценщиков, то этого будет недостаточно. Мы должны понимать, что образование есть не только процесс обучения, но и процесс воспитания». Организация предлагает провести в Югре форум, посвященный этой теме, где собирается представить разработанный студенческий стандарт качества образования и обучить его оценке представителей студенческого и вузовского сообществ Югры. Окружные власти поддерживают предложение.

Кстати, сургутяне имеют собственный аналогичный опыт: в Сургутском государственном педуниверситете действует Совет обучающихся по качеству образования – первый подобный орган, созданный в Югре. Его члены разработали проект «Школа молодого СОКОшника». Он стал победителем Всероссийского конкурса студенческих проектов в сфере оценки и повышения качества образования.

Студенты также выступили с инициативой проведения окружного антитеррористического форума летом 2017 года. Такая площадка, по мнению студентов, позволит получить не только теоретические, но и практические навыки борьбы с терроризмом и экстремизмом. Идея также нашла одобрение у руководства региона. Губернатор Наталья Комарова предложила департаменту образования и молодежной политики Югры посвятить этой теме одну из смен летнего лагеря в Нефтеюганске, где в прошлом году с успехом прошел молодежный форум УрФО «УТРО».