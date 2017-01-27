​В Ханты-Мансийске за год построено 111 тысяч «квадратов» жилья

В 2016 году в Ханты-Мансийске построено 111 тысяч 260 кв. м жилых домов. Это немногим меньше чем годом ранее, но, тем не менее, больше, чем было запланировано. Самыми значимыми объектами жилищного строительства в городе и. о. директора департамента градостроительства и архитектуры Галина Коновалова называет многоквартирный жилой дом на улице Дзержинского, девятиэтажный жилой дом со встроенными помещениями на улице Объездной, жилой комплекс «Иртыш» и а также многоквартирные дома на Учхозе.

Среди планов на 2017-й - возведение 154-квартирного дома на улице Чехова и комплекса многоквартирных жилых домов со встроенными объектами обслуживания и многоярусной автостоянкой на ул. Свободы. Ожидается, что всего будет построено 1223 квартиры, общая площадь новостроек составит 87 тыс. кв. м – в основном это микрорайоны «Иртыш», «Иртыш-2», «Югорская звезда». Еще 13 тысяч «квадратов» добавится путем индивидуального жилищного строительства, сообщает городское управление общественных связей.