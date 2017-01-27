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​В Югре началась запись в первые классы школ

Хантымансийские чиновники готовы принимать жалобы по мобильным номерам

Прием документов для поступления детей в школы в Югре должен стартовать не позднее 1 февраля, а в некоторых муниципалитетах Югры запись уже началась. В этом году у родителей будущих первоклассников вновь есть возможность подать заявление не только на личном приёме в школе, но и через портал госуслуг - www.gosuslugi.ru, сообщают в окружном департаменте информационных технологий.

Для подачи документов онлайн родителям (законным представителям) необходимо зарегистрироваться на ЕПГУ, заполнив анкету на сайте по адресу: gosuslugi.ru. Зарегистрироваться нужно заранее, т.к. в после регистрации необходимо подтвердить свою личность в одном из специализированных центров обслуживания. Чиновники утверждают, что наиболее удобный и известный специализированный центр обслуживания – это Многофункциональный центр предоставления государственных услуг «Мои документы» (перечень центров обслуживания с адресами размещен на том же портале в разделе «Зарегистрироваться/Зарегистрироваться в центре обслуживания» (https://esia.gosuslugi.ru/public/ra?fts=reg). При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

В Ханты-Мансийске запись в первые классы начнется завтра, 28 февраля. Подать документы можно как лично, в здании школы, так и онлайн. Запись вновь ведется по территориальному принципу. Границы участков школ претерпели серьезные изменения в связи с тем, что в новом учебном году откроет двери для детей новая школа – номер семь на ул. Строителей. Теперь школ в Ханты-Мансийске всего девять, и есть основания полагать, что снизится проблема очередей при записи в некоторые из них. Так, к седьмой школе отходит часть территории третьей школы – а именно у последней очереди образовывались за два дня до начала приема документов будущих первоклассников.

«Границы участков общеобразовательных учреждений можно посмотреть на сайте Администрации Ханты-Мансийска и на сайтах общеобразовательных организаций, - поясняет начальник отдела общего образования и инновационного развития общеобразовательных учреждений Департамента образования Зульфия Сычугова. – Также на сайтах общеобразовательных организаций можно ознакомиться с правилами приема детей в школу». Интернет-адрес образовательного портала Ханты-Мансийска – edu.admhmansy.ru. К сожалению, официального интернет-сайта новой, седьмой школы корреспонденту siapress.ru обнаружить в интернете не удалось, как и графика записи первоклассников – в разделе департамента образования на официальном сайте органов местного самоуправления размещен график приема на текущий, 2016-2017 учебный год. С новыми границами территориальных участков можно ознакомиться, например, по ссылке http://school3-hm.ru/images/ForParents/Postanovlenie_territori_2017.pdf

Прием детей будет проходить, как и в прошлые годы, в два этапа. С 28 января в школы зачисляются дети с регистрацией на закрепленной территории. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1 классы начнется с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября того же года, сообщает городской департамент образования.

При сдаче документов в общеобразовательную школу необходимо при себе иметь оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и копию паспорта одного из родителей или законного представителя, документ подтверждающий проживание ребёнка по месту жительства на закрепленной территории.
28 января 2017 года во всех школах города будет организована работа консультационного пункта для родителей (законных представителей) будущих первоклассников по вопросам подачи электронного заявления через портал госуслуг. Желающим подать электронное заявление необходимо иметь при себе паспорт одного из родителей и СНИЛС. «Проводя подачу заявлений онлайн, обращайте внимание на ответ предоставленный с ресурса, - предупреждает Зульфия Сычугова. – В прошлом году были ситуации, когда родители подавали заявления, однако проходили процедуру не до конца или с нарушением порядка регистрации и не получали подтверждение о приеме документов, что вызывало нарекания со стороны заявителей».

C сегодняшнего дня и в последующие с 9.00 до 17.00 в департаменте образования работают телефоны горячих линий по вопросам записи детей в первые классы: 32-86-07 и 32-62-36 (с понедельника по пятницу). Кроме этого, в день записи, 28 января с 9.00 до 17.00 тревожные звонки готовы принимать по телефонам +79505138152 (Сычугова Зульфия Раильевна, начальник отдела общего образования) и +79048727756 (Кармазина Надежда Ильинична, заместитель директора департамента).


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Сегодня в 10:50, просмотров: 116, комментариев: 0


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