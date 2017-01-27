Застройщикам Ханты-Мансийска поставили задачу на год: построить 100 тысяч кв.м. жилья

В 2017 году перед застройщиками Ханты-Мансийска поставлена задача ввести в эксплуатацию 100 тысяч квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба администрации города. Из них 86 тысяч 950 кв.м. придутся на многоквартирные дома, ещё 13 тысяч кв.м. обеспечит индивидуальное жилищное строительство. В общей сложности планируют построить 1223 квартиры

Максимальная застройка коснётся микрорайона «Иртыш», а также микрорайона «Югорская звезда». Кроме того строители Ханты-Мансийска приступают к освоению микрорайона «Иртыш-2».

«Самым масштабным по площади застройки станет возведение дома по улице Чехова, здесь строители намерены сдать в эксплуатацию 154-квартирный дом общей площадью 13 тысяч 646 квадратных метров. Чуть меньшим по площади станет комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными объектами обслуживания и многоярусной автостоянкой по ул. Свободы. Здесь справят новоселье 160 семей», - отметила и. о. директора департамента градостроительства и архитектуры Галина Коновалова.

По последним данным, в прошлом году в окружной столице построено 111 тысяч 260 кв.м. жилых домов.