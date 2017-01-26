​135 сирот в Ханты-Мансийске получили новые квартиры

Ключи от квартир вручили 135 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, в Ханты-Мансийске в 2016 году. Для окружного центра это рекорд: в 2013 году квартиры дали 39 молодым людям из этой льготной категории, в 2014-м новоселье справили 47 человек. В первом полугодии 2017 заселят ещё 35 квартир.

«Почти все квартиры, предоставленные детям-сиротам в прошлом году, были приобретены в новых домах на улицах Югорской, Строителей, Анны Коньковой, - рассказала начальник жилищного управления Департамента муниципальной собственности Ханты-Мансийска Анна Сидорова. – Детям предоставляются однокомнатные благоустроенные квартиры площадью 33 квадратных метров на условиях договора найма сроком до 5 лет».

Раньше обеспечение сирот жильём осуществлялось по принципу очередности, а правовым основанием для предоставления жилплощади выступал договор социального найма. Теперь выделение жилья проводится на условиях пятилетнего договора найма специализированного жилого помещения. По завершению названного пятилетнего периода после оформления договора, жильё на условиях соцнайма отдается сиротам в бессрочное пользование, без возможности приватизации или передачи третьим лицам – в целях предотвращения махинаций с жильем, которое выделяется сиротам.

В списке на получение жилья на 2017 год в Ханты-Мансийске состоят 28 человек, на следующий – еще восемнадцать.