​Ханты-мансийский врач удостоен «медицинского «Оскара»

Сертификат за успешную сдачу специального экзамена для врачей пульмонологов НERMES (ГЕРМЕС) от Европейского респираторного общества на днях получен заведующей кафедрой терапии факультета дополнительного профобразования Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, главным внештатным специалистом - пульмонологом Департамента здравоохранения Югры, д.м.н. Лидией Никитиной. HERMES - международный проект, устанавливающий общеевропейские стандарты обучения в области респираторной медицины. Конверт сертификатом доставлен из Швейцарии в Ханты-Мансийскую медакадемию на днях, сообщается на сайте учреждения.

Фото с сайта Ханты-Мансийской государственной медакадемии

За всю многолетнюю историю международного проекта НERMES обладателем такого сертификата, подтверждающего высочайший профессиональный уровень его обладателя, в России смог стать лишь один человек – и это житель Югры. Специалисты из России далеко не первый год участвуют в проекте HERMES, например, несколько российских врачей вместе с Никитиной сдавало экзамен летом 2016 года в Лондоне. Кстати, возможность сдать экзамен предоставляется всем: экзамены проводятся по всему миру. Испытания проводятся на английском языке в виде тестов из 90 вопросов, раздельно для пульмонологов взрослых и детских. Вопросы подобраны таким образом, чтобы объективно оценить уровень знаний специалиста, в том числе по самым новым стандартам диагностики респираторных заболеваний, лечению и реабилитации пациентов. Среди участников лишь каждый десятый успешно сдает этот экзамен. Многие делают неоднократные попытки, так как для пульмонологов во всем мире получение сертификата, подтверждающего сдачу экзамена проекта НERMES, – подтверждение их высочайшего профессионального уровня, открывающее перед его обладателем самые широкие перспективы и дающая самые большие возможности. Сертификат НERMES можно сравнить с премией «Оскар» в кинематографе или чемпионской медалью в спорте.