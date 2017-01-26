​Диспансеризация в Березовском районе: новое заболевание выявлено у каждого 15-го пациента

2132 человека прошли диспансеризацию в Березовской районной больнице, сообщает Депздрав Югры. Около половины - 1107 человек - признаны здоровыми, 264 человека имеют риск развития хронических неинфекционных заболеваний, 761 человек имеют хронические заболевания.

Особенно важно, что 140 заболеваний выявлено впервые - каждый пятнадцатый услышал новый диагноз. На ранней стадии обнаружено 24 предраковых заболевания и одно злокачественное образование, три случая сахарного диабета, 23 - гипертонической болезни, у одного пациента - ишемическая болезнь сердца и еще у одного - язвенная болезнь. Как известно, раннее обнаружение дает наиболее высокие шансы на выздоровление – даже в онкологии.

Добавим, что диспансеризация — это бесплатный медосмотр, который могут пройти все желающие в возрасте от 21 года. Сообщается, что в 2017 году диспансеризацию смогут пройти граждане 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 годов рождения.