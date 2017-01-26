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​Югра лидирует среди регионов по передаче социальных услуг

Большинство поставщиков соцуслуг – негосударственные организации

Опыт Югры в поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг признан Министерством труда РФ одним из лучших в стране. В нашем регионе, как и в 34 других субъектах России, реализуются пилотные проекты в этой сфере. В реестре поставщиков социальных услуг автономного округа состоят 138 поставщиков, из которых 85 – негосударственные.

Необходимо повышать темпы работы по передаче госуслуг НКО, так как резервов много и потенциал у проекта высокий, заявила недавно губернатор Югры Наталья Комарова на совместном заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития округа и Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Югры до 2020 года.

Мнение о высоком потенциале проекта основывается на данных исследования общественного мнения по вопросам конкуренции, проведенное окружным департаментом общественных и внешних связей. Почти 51 процент жителей считают, что в сфере оказания медицинских услуг конкуренции либо вообще нет, либо она крайне низкая. Более 52 процентов югорчан считают низкой конкуренцию в сфере детского отдыха и оздоровления. По 40,5 процентов участников опроса аналогично оценивают состояние дел в сфере культуры, спорта и физической культуры.

«Обратите внимание – это одновременно и запрос. Его нужно удовлетворять. Принятый ранее перечень социальных услуг, передаваемых НКО, представлен 45 услугами, причем в тех сферах, где граждане оценивают уровень конкуренции как низкий, их и наименьшее количество. Услуги по детскому отдыху и оздоровлению, где, по мнению людей, должна быть конкуренция, к передаче не планируются ни департаментом образования, ни депсоцразвития. Такой план есть только у департамента культуры». Губернатор призвала чиновников «синхронизировать» действия с запросами людей.

В Югре уже не первый год проводятся конкурсы для социально ориентированных НКО, осуществляющих деятельность по социально значимым направлениям. По итогам 2016 года из бюджета автономного округа по государственным программам общая сумма финансовой поддержки составила 1,2 млрд рублей. Также негосударственным поставщикам компенсируются затраты за оказанные социальные услуги по госзаказам и программам персонифицированного финансирования (сертификатам). Этот югорский опыт можно назвать уникальным. Как сообщает замдиректора депэкономразвития Югры Лариса Шанаурина, благодаря сертификатам в 2016 году услугами негосударственных поставщиков социальных услуг воспользовались 1252 гражданина пожилого возраста и инвалида, 1200 детей, среди которых 52 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

На сайтах депсоцразвития и других окружных департаментов уже имеются разделы с информацией о социальных услугах, доступных для выполнения негосударственными поставщиками, и порядке работы с ними. Губернатор Наталья Комарова рекомендовала муниципальным органам управления сформировать аналогичные разделы на своих интернет-ресурсах


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Сегодня в 11:53, просмотров: 166, комментариев: 0


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