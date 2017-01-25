​Югорчане соберут гуманитарную помощь детям Сирии

В Югре объявлен сбор гуманитарной помощи детям Сирии: таким образом окружной департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики присоединился к гуманитарной акции «Дети Сибири — детям Сирии!», объявленной Министерством обороны.
В рамках акции в Хантыз-Мансийске будут собирать игрушки, рисунки, поделки, продукты длительного хранения, детские вещи, средства гигиены для малышей и другие предметы первой необходимости. Их можно принести на ул. Дунина-Горкавича, 1 до пятницы, 27 января, время работы — с 10:00 до 17:00. 27 января — до 11:00).
Хорошее дело — брак. Ольга Горезина, директор Дворца торжеств // ONLINE 1 февраля в 11:00