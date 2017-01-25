​В Ханты-Мансийске выпивший водитель рискует «засветиться» на ТВ

Дважды у неделю на дорогах окружного центра проводится профилактическая акция под названием «Допинг-контроль»: инспекторы останавливают машины. Обнаружив пьяного за рулем, вызывают съемочную группу городского телевидения «Новая студия», и кадры с нарушителем появляются в выпусках новостей на канале СТС. За месяц засветилось 14 хантымансийцев, пятеро из которых стали виновниками аварий на дорогах.

Плотно заняться этой темой инспекторов ГИБДД и журналистов заставила актуальность проблемы: в прошлом году по вине пьяных водителей в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе произошло 30 ДТП, в которых погибло 6 человек и травмировано 44 человека, еще в 41 происшествии были повреждены автомобили, сообщают в управлении общественных связей администрации города.

Стоит добавить, что согласно действующему КоАП, если водитель признан пьяным, он наказывается лишением прав на срок 1,5-2 года и штрафом в размере 30 тысяч рублей. То же назначается и тем, кто отказывается пройти медосвидетельствование. Транспортное средство подлежит задержанию и помещению на штрафстоянку. Лишенный прав за вождение в пьяном виде для возврата водительского удостоверения обязан пересдать теоретический экзамен в ГИБДД.