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​«Дух огня» в Югре пройдет с 3 по 9 марта

Цены на билеты прежние - от 25 рублей

Пятнадцатый Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Югре с 3 по 9 марта. Сроки проведения, предварительные программы выездных мероприятий, концепция и регламент фестиваля определены, завершается работа по формированию жюри и отбору фильмов-конкурсантов. Всего же в рамках фестиваля в конкурсных и специальных программах планируется представить югорчанам около ста кинолент, и организаторы надеются собрать на их просмотр 20 тысяч зрителей. Кстати, за все годы проведения кинофорума его показы, концерты и творческие встречи посетило около 350 тысяч зрителей.

Ход подготовки юбилейного кинофестиваля обсудили на днях в правительстве Югры. В заседании оргкомитета в режиме видеоконференцсвязи приняли участие губернатор округа Наталья Комарова, президент фестиваля, режиссер Сергей Соловьев и вице-президент, сценарист Мария Зверева. Участники сошлись во мнении, что от грядущего культурного события можно ожидать многого: прошлый фестиваль стал рекордным по посещаемости, а минувший год, прошедший в России под знаком российского кино, принес много новых, качественных отечественных кинофильмов. «Ханты-мансийский «Дух огня» известен всем, и мы постараемся сделать так, чтобы хорошая слава фестиваля продолжала ему сопутствовать», - заверил Сергей Соловьев.

Все площадки, на которых будут проходить показы, уже прошли техническую проверку. Одна из центральных – большой зал Центра искусств для одаренных детей Севера, где традиционно демонстрируются фильмы конкурсной программы и ретроспективы детского кино, - недавно оборудована новой цифровой аппаратурой с применением лазерных технологий. Это первый в Сибири кинозал с подобной технологией.

Губернатор Наталья Комарова отметила, что успешность фестиваля будет определяться прежде всего количеством зрителей и их впечатлениями от увиденного. Поэтому решено сохранить демократичные цены – билеты будут стоить от 25 рублей, вновь будут продаваться льготные абонементы, позволяющие значительно сэкономить при посещении нескольких сеансов. Продажи стартуют в середине февраля.

Часть волонтеров, работающих на фестивале, будет обладать необходимой подготовкой для работы с инвалидами – навыками владения жестовым языком и т.д. На фестивале не только будет обеспечена доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и пройдет специальная программа «Кино для всех». Это тем более актуально, что «Дух огня» пройдет во время II Всероссийской зимней спартакиады инвалидов – этот спортивный форум соберет в Ханты-Мансийске более пятисот спортсменов из десятков регионов России. Многие их них посетят и кинофестиваль.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 198, комментариев: 0


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