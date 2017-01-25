​В Ханты-Мансийске борются с гаражным «беспределом»

67 нарушений земельного законодательства и правил благоустройства города обнаружено в 2016 году в Ханты-Мансийске, сообщает городское управление общественных связей.

В гаражах нарушители занимаются самовольной застройкой земельных участков (23 случая), предпринимательством (устраивают магазины, мастерские, СТО и автомойки), без разрешения надстраивают вторые этажи, приспосабливая постройки под жилье. Не редкость на территориях некоторых ГСК и стихийные свалки. Одни из самых проблемных гаражно-строительных кооперативов - «Иртыш», «Обь», «Приозерье», «Микрорайон», «Юта» и «Причал».

В городской администрации для решения «гаражных» вопросов действует специальная рабочая группа. Пристальное внимание обусловлено масштабом: на сегодняшний день в окружном центре насчитывается 87 гаражных формирований. Ряд проблем в рамках действующего законодательства решать очень сложно и долго. К примеру, капитальные двухэтажные гаражи: добиваться сноса приходится через суд, а это дело нескольких месяцев. Однако в прошедшем году пользователи шести гаражей добровольно снесли незаконно возведенные вторые этажи – чиновникам удалось убедить людей, что избежать ликвидации не удастся.

Также небыстро удается и выдворять из ГСК незаконный бизнес. Проверки, беседы, штрафы – и из 46 обнаруженных в прошлом году гаражных СТО удалось закрыть восемнадцать. А в 144 боксах было отключено электричество – за неуплату, чтобы подстегнуть пользователей погасить образовавшуюся задолженность.

Хотя количество гаражных формирований в Ханты-Мансийске приближается к девяноста, немало граждан все еще нуждается в боксах для автомобилей. За прошедший год земельных участков выделено еще под 11 гаражей. Это, конечно, немного, но есть другое решение вопроса: наведение порядка в ГСК, их самоорганизация и самоуправление, что позволит выявить и вновь использовать заброшенные гаражи.

Кстати, в ряде ГСК самоуправление уже налажено, и в городе действует совет председателей гаражных кооперативов. Так на недавнем заседании его члены рекомендовали собственникам учиться у кооператива «Факел» сохранять чистоту на территории. Кроме того, они обсудили проблему обустройства въездов на территории «Факела» и «Иртыша»: въезд был перекрыт из-за проведенной реконструкции улицы Строителей, а вскоре будет реконструироваться и другая примыкающая улица – Пионерская. Вопрос доступа автомобилей к гаражам в этих кооперативах следует решать уже сейчас.