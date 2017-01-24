​Два югорских артиста проходят отбор в ансамбль имени А.В. Александрова

Два выпускника колледжа-интерната «Центр искусств для одаренных детей Севера» принимают участие в конкурсе на замещение вакантных должностей солистов, артистов хора и балета Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Отбор проходит в Москве с 19 по 25 января. Выдержавшим конкурс будет предложено заключить контракт.

«Анастасия Отрошко родом из Междуреченского Кондинского района, Максим Колесник - из Хулимсунта Березовского района. Они закончили колледж-интернат «Центр искусств для одаренных детей Севера». Анастасия по специальности «хореографическое искусство», Максим – по квалификации «артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива». Также ребята получили образование по специальности «Народное художественное творчество» в Ханты-Мансийском филиале Московского государственного университета культуры и искусств. Закончив учебу, Анастасия и Максим работали артистами балета в «Русском национальном балете «Кострома», а после – в Академическом ансамбле песни и пляски внутренних войск МВД России в Москве», - рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Ранее губернатор округа Наталья Комарова поручала своему заместителю Всеволоду Кольцову проработать вопрос по организации отбора талантливых югорчан, готовых работать в Ансамбле песни и пляски Российской армии им. Александрова, прежде всего среди воспитанников Центра искусств для одаренных детей Севера.

Ансамбль имени Александрова объявил набор на «замещение вакантных должностей солистов, артистов хора и балета Академического ансамбля песни и пляски» в первой половине января.

Напомним, участники ансамбля имени Александрова погибли при крушении Ту-154 в Черном море. Они летели в Сирию, чтобы концертом поздравить российских военнослужащих с Новым годом. Среди погибших артистов была и бывшая жительница Югры Дарья Трофимова. Девушка с 2003 по 2009 год девушка училась в Центре искусств для одаренных детей Севера Ханты-Мансийска.