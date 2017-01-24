​Жительница Ханты-Мансийска уговорила знакомых взять для нее кредитов на 11 млн рублей

Жительница Ханты-Мансийска предстанет перед судом за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Женщина сумела уговорить 14 своих знакомых взять для нее деньги в кредит, заверяя их, что сама будет платить долги. Однако своих обязательств выполнять не стала. За три года, с с января 2011-го по декабрь 2014 года, она «заработала» таким образом больше 11 млн рублей. Когда граждане поняли, что их обманывают, они обратились в прокуратуру.

«Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы окружной столицы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Ханты-Мансийский районный суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Кстати, в ходе предварительного следствия обвиняемая частично возместила потерпевшим ущерб на сумму 3,4 млн рублей.