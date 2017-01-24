​Подключение к электросетям в Югре будет оптимизировано до 2019 года

До 2019 года в ХМАО будет оптимизирован процесс подключения к электрическим сетям, сообщает admhmao.ru со ссылкой на окружной департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики.

В ведомстве отметили: «К 1 января 2019 года для потребителей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в округе и планирующих подключение к электрическим сетям энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт, будет обеспеченно сокращение среднего срока подключения до 40 дней, а также сокращение этапов в процессе подключения».

Проект по оптимизации стартовал в минувшем году, сейчас выполнено 28 мероприятий, среди которых создание во всех муниципалитетах рабочих групп «Доступная энергетическая инфраструктура», заключение соглашений между администрациями муниципалитетов и территориальными сетевыми организациями по синхронизации планов застройки и развития населенных пунктов Югры с инвестиционными программами территориальных сетевых организаций.

«Все мероприятия выполняются в сроки, установленные календарным планом проекта», — резюмировал директор департамента Егор Ковальчук.