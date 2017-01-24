​Четверо пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском находятся в реанимации

Четверо пострадавших в автоаварии на 864 километре трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск» находятся в реанимации ОКБ окружной столицы. «У пациентов сочетанные травы, трое пострадавших в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме, все необходимое в учреждении для этого есть», - сообщили в пресс-центре медучреждения.

Напомним, 22 января на трассе в Ханты-Мансийском районе столкнулись Toyota RAV и Mitsubishi Lancer: первая выехала на встречку, где и столкнулась со второй. В результате четыре человека, которые находились в Mitsubishi, погибли на месте, пассажир Toyota скончался в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц».

Фото пресс-службы ГИБДД Югры