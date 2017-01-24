​В Югру пришел гонконгский грипп

Эпидемиологический период в ХМАО отмечен распространением штамма гриппа Н3N2, более известном как гонконгский грипп. Об этом сообщает пресс-служба окружного Центра профессиональной патологии: специалисты Центра провели традиционные для периода эпидемиологического подъема лабораторные исследования.

По словам главного врача Центра Николай Ташланов, сегодня в лабораторию поступают биологические материалы с нескольких территорий округа, их тщательным образом изучают. «По лабораторным данным среди положительных результатов выявляется так называемый гонконгский грипп Н3N2, как и прогнозировалось в начале эпидсезона. Чаще всего от этого штамма страдают дети, пенсионеры и люди с ослабленной иммунной системой, — отметил он. — Основная опасность заболевания — серьезные осложнения, среди которых: бактериальная пневмония, миокардит и поражение печени».

Гонконгский грипп можно заподозрить, если у больного держится высокая температура без респираторных признаков, которую не удается сбить на протяжении нескольких дней, сильная головная боль, сонливость, вялость. Иногда эти признаки могут сопровождаться рвотой и диареей.

Естественно, самолечением в этом случае ни в коем случае нельзя заниматься: врачи рекомендуют обращаться за медицинской помощью. «Перенесение данного опасного и крайне заразного заболевания «на ногах», без соответствующего медикаментозного лечения, чревато тяжелыми осложнениями», — говорят специалисты.