​Наталья Комарова вошла в десятку медиарейтинга губернаторов в сфере ЖКХ

Глава Югры Наталья Комарова находится на седьмой строке медиарейтинга губернаторов в сфере ЖКХ, составленном компанией «Медиалогия» по итогам 2016 года. По сравнению с 2015-м она несколько снизила свои позиции.

Географические соседи Комаровой такими высокими показателями похвастать не могут: так, Владимир Якушев (Тюменская область) находится на 21-м месте, а Дмитрий Кобылкин (Ямал) — на 35-м.

В первой тройке две позиции остались без изменений: лидирует московский мэр Сергей Собянин, за ним следует глава Подмосковья Андрей Воробьев. На третье место вышел президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, что рейтинг составляется исходя из упоминаний глав регионов в связи с темой ЖКХ в СМИ страны — в базе «Медиалогии» около 37 500 источников.