​В Ханты-Мансийске мигранты смогут бесплатно пройти курсы по изучению русского языка и истории России

В Ханты-Мансийске за счет гранта из средств бюджета автономного округа в рамках проекта «Содружество» открылась «Школа мигранта». С февраля 2017 года курсы для иноэтнических мигрантов будут проводиться на базе негосударственного образовательного учреждения «Лингвистический центр «Новый взгляд». Длительность обучения одной группы составит в среднем 25 академических часов. В 2017 году педагогами Лингвистического центра планируется обучить 250 человек.

«Можно будет получить знания не только по русскому языку и истории России, но по культуре поведения в стране пребывания. Кроме того, иноэтническим мигрантам будут оказаны консультационные услуги по разъяснению основ законодательства Российской Федерации, а также разработаны специальные памятки на азербайджанском, узбекском, таджикском и кыргызском языках», - рассказали в пресс-службе администрации города.