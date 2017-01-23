​В школах Ханты-Мансийска приостанавливают учебный процесс из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийска с 24 по 30 января приостанавливают процесс очной формы обучения. Такое решение принято на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии города, сообщает пресс-служба администрации города. Заведующий отделом по здравоохранению Раймир Гималов подчеркнула, что речь идет не о карантине.

«Такое решение принято, в первую очередь, с профилактической целью – для того, чтобы разобщить детские коллективы в период подъема уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Но обращаю особое внимание, что это не карантин. Карантин объявляется при преодолении 20 процентов порога заболеваемости среди учащихся. Сегодня в городе, ни в одном классе этот уровень не достигнут. Между тем, заболеваемость ОРВИ и гриппом в городе растет, и большинство от общего числа заболевших – дети до 17 лет, и для того чтобы не допустить критического уровня подъема заболеваемости, было принято решение о приостановлении учебного процесса в школах города и учреждениях дополнительного образования», – сказал он.

За последнюю неделю в поликлинику ОКБ Ханты-Мансийска обратился 1341 человек с признаками острых респираторных вирусных инфекций, из них 843 ребенка. Диагноз грипп поставлен 146 обратившимся, из них 43 взрослых и 106 детей. Ещё 63 случая заболевания гриппом было выявлено в период с 9 по 16 января.